Ministrstvo za zdravje za vzpostavitev modela prvih posredovalcev v sistemu nujne medicinske pomoči Vlada RS Na 16. oktober, svetovni dan oživljanja, se po vsej Sloveniji odvijajo številne predstavitve in tečaji temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Pomembno pa je poudariti, da noben defibrilator ne more pomagati brez ustrezno izobražene in usposobljene osebe za njegovo uporabo. V tem kontekstu so ključni prvi posredovalci.

