IEA: Do leta 2030 iz obnovljivih virov več kot polovica elektrike SiOL.net Do leta 2030 bo več kot polovica vse električne energije na svetu proizvedena z viri z nizkimi izpusti, a so deleži čiste energije v državah po svetu vse prej kot enotni, je danes sporočila Mednarodna agencija za energijo (IEA). Vrhunec povpraševanja po nafti, plinu in premogu se še vedno pričakuje konec tega desetletja, zaradi česar bi lahko prišlo do presežka fosilnih goriv, je IEA zapisala v svoji letni napovedi.

