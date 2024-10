Koprske policiste je včeraj ob 9.52 s počivališča Ravbarkomanda ženska obvestila, da so ji ukradli avtomobil kia ceed, koprske registracije. Oškodovanka je ključe pustila v vozilu. Policisti so prejeli opis storilca in ga z več patruljami PU Koper in PU Ljubljana začeli iskati. Ljubljanski policisti so vozilo opazili pred Brezovico in ga pričeli zaustavljati, vendar je voznik pospešeno vozil napre ...