V Gorici se s ciljem ohranjanja krajevne arhitekturne dediščine zaključuje obnova dveh izmed starejših mestnih cerkva. Pred koncem leta bodo speljali do konca prenovo cerkve sv. Duha v goriškem grajskem naselju, ravno tako v zaključni fazi so vzdrževalna dela v cerkvi novega sv. Antona v Ulici Del Santo, nedaleč od Križne ulice. Za njuno prenovo sta župnija sv. Hilarija in Tacijana ter župnija sv. ...