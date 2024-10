(VIDEO) “Napad na premierja in poskus rušenje vlade” – Tako pa so dogajanje ob kazenski ovadbi komentirali poslanci Svobode topnews.si Poslanci Svobode so ob kazenski ovadbi stopili v bran premierju in predsedniku njihove stranke Robertu Golobu. Za njim trdno in enotno stojijo, so danes zatrdili predstavniki poslanske skupine. Kot so poudarili, verjamejo v institucije pravne države. V dogajanju, ki spremlja ovadbo, pa vidijo napad na premierja in rušenje vlade. V poslanski skupini največje vladne stranke […]...

