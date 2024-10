Poročilo Sveta Evrope o oceni pravosodnih sistemov v evropskih državah Vlada RS Komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (angleško: Council of Europe European Commission for the efficiency of justice - CEPEJ) je pripravila že deseto letno poročilo, s katerim ugotavlja glavne trende v pravosodnih sistemih 44-ih evropskih držav, (izjemi sta Lihtenštajn in San Marino) in dveh držav opazovalk (Izrael in Maroko).

Sorodno

Omenjeni Izrael Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Luka Mesec

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar