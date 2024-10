Včeraj ob 14.40 so v Izoli trčile tri kolesarke na električnih kolesih, ki so se peljale po kolesarski stezi proti Kopru. Nesrečo je povzročila 75-letnica, ki ni vozila po skrajni desni strani in je trčila v nasprotno vozečo 61-letnico. Obe sta padli. Ravno tedaj pa je iz Izole pripeljala še 65-letnica, ki je trčila v eno od dveh padlih koles in tudi sama padla. Vse tri so se lažje poškodovale. Po ...