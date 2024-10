Kolagen je postal nekakšna zvezda med prehranskimi dopolnili. Mnogi v njem vidijo ključ do lepote. Kot glavna beljakovina v našem telesu namreč pomembno pripomore k ohranjanju mladostne kože, čvrstih nohtov in sijočih las. Vendar se naravna proizvodnja kolagena začne z leti zmanjševati, zato postane koža tanjša, izgubi svojo čvrstost in začnejo se pojavljati gube. Na trgu je na voljo nešteto izdel ...