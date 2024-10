Vrh EU-ja in zalivskih držav pozval k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu ter miru v Ukrajini RTV Slovenija Voditelji držav članic EU-ja in zalivskih držav so na prvem skupnem zasedanju v Bruslju, ki je potekal v senci zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, pozvali k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu ter se zavzeli za pravičen in trajen mir v Ukrajini.

