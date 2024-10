V BiH-u našli truplo zadnje pogrešane osebe RTV Slovenija V Bosni in Hercegovini so danes našli še eno in hkrati zadnjo smrtno žrtev katastrofalnih poplav in plazov, ki so v začetku meseca prizadeli osrednji del države. S tem so končali iskanje pogrešanih oseb.

Sorodno