Demonstracija moči in zastraševanje Demokracija Piše: Petra Janša Uporabila bom zapis (anonimnega) poznavalca razmer v pravosodju, ki je na omrežju X zapisal: »’Izdajalci’ se kaznujejo najstrožje. Sodstvo ne prenese notranjih ‘izdajalcev’ ne žvižgačev. In ne pozabimo, DZ je enoglasno nasprotoval njegovi imuniteti. Ob nesposobni opoziciji je vklenitev in javno poniževanje sodnika logičen rezultat.« Uvodna misel je komentar sramotnega dogodka, ki ...

