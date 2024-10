Janez Janša odgovoril Evi Irgl: “Za tvoje poslansko mesto je glasove prispevalo tudi 8 kolegic in kolegov, ki so kandidirali v 2. volilni enoti. Ob izstopu iz stranke se pač mandat prepusti naslednjemu po rezultatu.” Demokracija Piše: Moja Dolenjska V nadaljevanju objavljamo odgovor predsednika SDS Janeza Janše Evi Irgl na njen izstop iz Slovenske demokratske stranke. “Draga Eva, če bi tvoje pismo odprl včeraj, preden je izstop odmeval v medijih, bi ti verjetno odgovoril zgolj: pričakovano, zanimiv timing, hvala za tvoj prispevek, vrni mandat, srečno pot in vse dobro. Ker pa sem pošto odprl na sodišču v odmoru med sojenje ...

