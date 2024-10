Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom je veljaven Vlada RS Na spletnih straneh organizacije Greenpeace so se pojavile napačne informacije glede veljavnosti Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Informacije so povzeli tudi nekateri mediji.

