V Sloveniji: Spolno zlorabljal hčer in ji kazal pornografijo, tako nizko kazen je dobil Lokalec.si Ljubljansko višje sodišče je zaradi spolnega napada na otroka in prikazovanja pornografskih vsebin očetu dosodilo enotno kazen tri leta in pet mesecev zapora, poroča časnik Slovenske novice. Po navedbah časnika je zagovornik moškega vložil pritožbo na vrhovno sodišče. Višje sodišče je moškega za spolni napad na hčer obsodilo na tri leta zaporne kazni, ker ji je prikazoval slike s pornografsko vseb ...

