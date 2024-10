10 tisoč evrov za igro in pomoč otrokom na OŠ Koper Študent Osnovna šola Koper je s pomočjo donacije podjetja Alpe-Panon d.o.o., nosilca franšize McDonald’s v Sloveniji, poskrbela, da bo šolsko okolje še prijaznejše in bolj spodbudno. Prejeta sredstva v višini 10.000 evrov so namenili novi igralni površini, s katero bodo spodbujali razvoj motoričnih spretnosti, šola pa je bogatejša tudi za dodatno opremo v posebnem prostoru za […] Prispevek 10 tisoč evrov ...

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jasna Kuljaj

Tatjana Bobnar

Luka Dončić