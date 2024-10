Največja superluna letos, to prinaša Lokalec.si Septembrska polna Luna, ki jo je spremljal lunin mrk, je prinesla izzive in preobrazbo, katerih vplive morda še vedno predelujemo. Zdaj pa je prišla oktobrska polna Luna v znamenju ovna, ki bo stvari ponovno premaknila naprej. Ta Luna prinaša energijo sprememb in nas bo spodbudila, da se izvijemo iz stagnacije ali negotovosti. Pomagala nam bo najti svojo pot ter nam dala pogum, da naredimo odločil ...

