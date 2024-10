Predstavili podrobnosti nedeljske evakuacije in odstranitve bombe Primorske novice Novogoriški župan Samo Turel, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, vodja evakuacije Simon Vendramin in komandir novogoriške policijske postaje Sejad Jušić so danes dopoldne na peronu novogoriške železniške postaje, v bližini najdbe bombe, postregli s podrobnostmi glede nedeljske evakuacije in navodil občanom.

Sorodno

Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jasna Kuljaj

Janez Janša

Luka Dončić

Tatjana Bobnar