FOTO in VIDEO: Aljoša Bagola danes na VSGT Maribor s strokovnjaki o izzivih privabljanja mladih v poklice gostinstva in gostoljubja Lokalec.si Na današnjem Dnevu mentorjev na Višji šoli za gostinstvo in turizem Maribor so med drugim izpeljali okroglo mizo, ki jo je vodil priznani Aljoša Bagola. Pred tem je imel tudi uvodno predavanje. Tematika obeh je bila, kako privabiti mlade v gostinske in turistične poklice. Izobraževanje kadrov v praktične, dinamične poklice gostoljubja Na Višji šoli za gostinstvo in turizem (VSGT) Maribor izobražuj ...

