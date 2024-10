V občini Semič so v sklopu praznovanja občinskega praznika včeraj slovesno odprli novozgrajeno kanalizacijo in obnovljen vodovod v Vavpči vasi in na Trati. Naložba je stala nekaj več kot 900.000 evrov, od česar so del denarja pridobili iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost, so sporočili. preberite več » ...