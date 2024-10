Ptičja gripa v teh občinah: rejci, bodite pozorni Slovenske novice Med znaki, na katere naj bodo rejci po opozorilih uprave pozorni in o tem takoj obvestijo veterinarje, so zmanjšana poraba krme in vode za več kot pet odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov ter povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jasna Kuljaj

Tatjana Bobnar

Luka Dončić