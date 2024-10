Odgovorni v UKC Maribor zagotavljajo, da iz urgentnega centra niso odpustili nobenega kritično bolnega SiOL.net Potem ko je zdravnik v urgentnem centru UKC Maribor Metin Omerović na družbenem omrežju X zapisal, da so zaradi kadrovske in prostorske stiske začeli bolnike, ki so dovolj bolni za hospitalizacijo, pošiljati domov, sta strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda in predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen danes zagotovila, da temu ni tako in da nobenega kritično bolnega pacienta niso ...

