'Pili smo deževnico in se greli v mokri spalni vreči iz kamelje dlake' 24ur.com Rus, ki je 67 dni preživel na majhnem napihljivem čolnu v Ohotskem morju, je iz bolniške postelje opisal neverjetno zgodbo preživetja. Grel se je v spalni vreči iz kamelje dlake in pil deževnico, trupli svojega brata in nečaka pa je privezal na čoln, da ju morje ne bi odneslo. Pravi, da je preživel zahvaljujoč "božji pomoči".

