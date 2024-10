'Ko plačamo kredit in kupimo hrano, nam zmanjka denarja za oblačila in obutev' 24ur.com Trdna streha nad glavo, topel in suh dom ter primerna oblačila in obutev za vedno več Slovencev postajajo težko dosegljiv cilj. Skoraj 13 odstotkov ljudi namreč živi pod pragom revščine, med njimi pa je kar 41.000 otrok, ob mednarodnem dnevu boja proti revščini opozarjajo humanitarne organizacije. K slednjim se na pomoč obrača vedno več družin, kjer sta oba starša zaposlena, a morata kljub temu -...

