Slovensko obarvana Wisla Plock in Eurofarm Pelister v boju za še kako pomembne točke 24ur.com V 5. krogu rokometne Lige prvakov se merita slovensko obarvana Wisla Plock in Eurofarm Pelister. Za poljsko ekipo namreč igrajo Tim Cokan, Mitja Janc, Peter Šiško in Miha Zarabec, za makedonsko pa Nejc Cehte in Domen Tajnik. Tekmo lahko v živo gledate na VOYO.

