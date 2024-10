Celjani zapravili vodstvo s 3:0 in doživeli grenek poraz proti Vipitenu RTV Slovenija Celjski hokejisti so v 8. krogu Alpske lige vodili proti Vipitenu že s 3:0, nato pa so popolnoma popustili in izgubili s 4:6. Zadnjo tretjino so Italijani dobili s 4:1.

Sorodno