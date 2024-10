Sinoči ob 21.41 so posredovali gasilci PGD Cerina in PGD Sobenja vas v naselju Čatež ob Savi, kjer je prišlo do eksplozije plinskih jeklenk in požara v lesenem počitniškem objektu. Gasilci so zavarovali območje, pogasili požar, rešili poškodovano osebo iz objekta, opravili pregled s termovizijsko kamero in pregledali sosednje objekte. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepel ...