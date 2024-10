Irving in Thompson prva strelca Dallasa v generalki pred San Antoniom RTV Slovenija Košarkarji Dallasa so na četrti in zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom Lige NBA dosegli prvo zmago. S 109:84 so premagali Milwaukee. Luka Dončić je izpustil tudi tokratni dvoboj, a bo nared za prvo tekmo sezone naslednji teden.