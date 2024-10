Ponoči zagorelo v hotelu na Bledu, škoda velika Primorske novice Danes ponoči okoli okoli 1.30 je zagorelo v enem od blejskih hotelov, neuradno v Rikli Balance Hotelu. Interventne službe so iz hotela evakuirale vse osebe, ki jih je bilo po prvih podatkih okoli 160. Tri osebe so se nadihale dima in so jih oskrbeli na kraju dogodka. Gasilci so požar pogasili nekaj po 3. uri, začenja pa se preiskava vzroka požara.

Sorodno

































Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tatjana Bobnar

Anže Logar