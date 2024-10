"Brez superračunalnikov ni več razvoja vrhunske znanosti" SiOL.net Superračunalniki so danes vseprisotni in nam pomagajo pri povsem vsakdanjih opravilih, kot je napovedovanje vremenskih razmer, njihova vloga pri spodbujanju in omogočanju vrhunske znanosti pa je neprecenljiva in nepogrešljiva. Ob dnevu odprtih vrat smo si ogledali enega od slovenskih superračunalnikov, ki je del Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING.

