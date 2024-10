"To so bila neurja brez primere." Poplave, evakuacije, zaprte avtoceste in železnice #video SiOL.net V neurjih, ki so v četrtek zajela dele Francije z obilnimi padavinami, so se pod vodo znašle številne hiše, ceste in železnice, za šest regij so izdali najvišjo, rdečo stopnjo opozorila. Iz Pariza poročajo o eni smrtni žrtvi, kjer se je na moškega podrlo drevo, poškodovana sta bila še dva otroka, stara tri in pet let.

