Celje je dobilo novo nogometno igrišče Novice.si Ljubitelji nogometa so se zagotovo razveselili novega ograjenega nogometnega igrišča z umetno travo, ki so ga prejšnji teden odprli pred Dijaškim domom Celje. Nova športna površina, ki je pomembna pridobitev za vse generacije ljubiteljev športa, se nahaja ob sicer zelo priljubljenem košarkarskem igrišču s podobo Luke Dončića in NBA moštva Dallas Mavericks. Namenjena je vsem ljubiteljem nogometa, t ...