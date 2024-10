To so bili zadnji trenutki življenja vodje Hamasa #video SiOL.net Izraelska vojska je na spletu objavila posnetek zadnjih trenutkov življenja vodje Hamasa Jahja Sinvarja, ki se je po naključnem spopadu z izraelsko patruljo ranjen umaknil v neko stavbo v Rafi na jugu Gaze. Videoposnetek je posnel izraelski dron, ki ga je Sinvar skušal zbiti na tla s palico. Potem je izraelsko tank začel obstreljevati stavbo in ubil vodjo Hamasa.

