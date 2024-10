Hribar in Kožul le še eno zmago oddaljena od medalje evropskega prvenstva RTV Slovenija Peter Hribar in Deni Kožul sta v osmini finala moških dvojic na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Linzu s 3:2 premagala Francoza Floriana Bourrassauda in Estebana Dorra.

