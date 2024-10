Uslužbenci policije, Inšpektorata RS za okolje in energijo in Finančne uprave RS so v sredo na avtocestnem počivališču Kompolje izvajali poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi v cestnem prometu. Najpogostejše kršitve so bile povezane s transparentnostjo delovnega časa voznikov, nekateri niso bili pripeti z varnostnim pasom.