Tragedija na avtocesti, dve osebi sta umrli, šest jih je ranjenih zurnal24.si Tragedija na hrvaški avtocesti. Dve sopotnici iz kombija sta umrli, voznik osebnega avtomobila in še dva potnika iz kombija pa so bili huje poškodovani. Tri osebe iz kombija so bile lažje poškodovane. Voznika so kazensko ovadili in pridržali.

Sorodno





Omenjeni Hrvaška

Romunija

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Drago Jančar