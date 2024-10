Včeraj je v Minoritski cerkvi potekala slovesnost ob praznovanju dneva Mestne občine Maribor, kjer so podelili najvišje občinske nagrade in priznanja posameznikom ter organizacijam, ki so pomembno prispevali k razvoju in prepoznavnosti mesta. Naziv častnih občanov Maribora sta letos prejela kiparka Vlasta Zorko in pravnik Ivan Gorjup Zorkova, ena izmed najvidnejših slovenskih kipark, je bila nagra ...