Sestanek s predstavniki avtomobilske industrije: analiza trgov in izzivi 24ur.com Predsednik vlade Robert Golob se je srečal s predstavniki slovenske avtomobilske industrije, na katerem so razpravljali o stanju na globalnih trgih in izzivih, ki vplivajo na prihodnost avtomobilskega sektorja. Srečanja se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

