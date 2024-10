Borut Sajovic na zasedanju Nata za bolj usklajen pristop do Zahodnega Balkana SiOL.net Obrambni minister Borut Sajovic je na svojem prvem zasedanju ministrov za obrambo zveze Nato izpostavil pomen razprav o Natovih mednarodnih misijah in operacijah, zlasti misiji Kfor na Kosovu. Ob tem je poudaril potrebo po bolj usklajenem in celovitem pristopu do regije Zahodnega Balkana, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Sorodno

Omenjeni Borut Sajovic

Kosovo

NATO Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Drago Jančar