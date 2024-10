Rogliču na čast v Zagorju ob Savi postavili park in kolesarsko stezo Svet 24 Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič ima od včeraj v domači občini v Zagorju ob Savi kolesarsko stezo in park, ki sta poimenovana po njem. Na sprejemu v Zagorju za zmagovalca Vuelte so se zbrali številni navijači.



