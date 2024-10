Povabljeni afriški asi našpičeni, pri slovenskih nekaj težav Sportal Danes so podelili startne številke najboljšim povabljenim tekačem, ki bodo v nedeljo na 28. ljubljanskem maratonu poskušali napasti rekordni znamki. Prirediteljem je uspelo, da bosta na startu tudi lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich in Eiopijka Zinash Gerado Senbeta. Slovenski as Primož Kobe, ki je napovedal napad na slovenski rekord ljubljanskega maratona, pa je ostal brez narekovalca t...

