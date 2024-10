Hamas potrdil smrt Sinvarja – Sožalje Hamasu so izrazili jemenski hutijevci in libanonski Hezbolah topnews.si Palestinsko gibanje Hamas je danes potrdilo smrt svojega vodja Jahje Sinvarja, ki so ga izraelske sile ubile v sredo na jugu Gaze. Po besedah Sinvarjevega namestnika Halila al Haje bo smrt vodje gibanje le še okrepila. Sožalje Hamasu so izrazili jemenski hutijevci in libanonski Hezbolah, ki je ob tem Palestincem zagotovil nadaljnjo podporo. “Žalujemo za […]...

