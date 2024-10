Udarec za načrte Girogie Meloni: Miranti v Albaniji se morajo vrniti v Italijo RTV Slovenija Sodniki v Rimu so zavrnili namestitev 12 migrantov iz Bangladeša in Egipta, ki so jih v sredo prepeljali v novi italijanski sprejemni center v Albaniji, ker da njihovi državi izvora nista varni. Prepeljati jih morajo v Italijo.

