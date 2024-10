Gen-I Volley namučil državne prvakinje iz Kamnike RTV Slovenija Potem ko so odbojkarice Gen-I Volleyja s serijo 10 zaporednih točk zanesljivo dobile uvodni niz dvoboja s Calcitom Volleyjem, so državne prvakinje v nadaljevanju postavile stvari na svoje mesto, a v Novi Gorici vendarle izgubile točko. Zmagale so s 3:2.

