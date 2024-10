Unicef: V Gazi milijon otrok živi v peklu na Zemlji Lokalec.si Milijon otrok v Gazi živi v “peklu na Zemlji”, je danes opozoril sklad ZN za otroke (Unicef). Po nekaterih ocenah je število smrtnih žrtev med otroci najmanj 14.100, kar pomeni, da vsak dan v povprečju umre med 35 in 40 deklic in dečkov, je povedal tiskovni predstavnik Unicefa James Elder, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Otroci v Gazi so vsak dan izpostavljeni nepredstavljivi škodi, je pov ...

