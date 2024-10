Dekle pokojnega Liama Payna: Večno te bom ljubila 24ur.com Po smrti pevca Liama Payna so se že oglasili družina, člani skupine One Direction, drugi zvezniki in njegovo nekdanje dekle, sedaj pa je molk prekinilo tudi sedanje dekle, Kate Cassidy, ki je z 31-letnikom le nekaj dni pred njegovo smrtjo tudi potovalo. Vplivnica se je od pevca poslovila v objavi na družbenem omrežju, zapisala pa je, da ga bo večno ljubila.

Sorodno































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Logar

Janez Janša

Luka Dončić

Boštjan Cesar