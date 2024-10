V iniciativi Glas ljudstva so predstavili svoje pripombe na predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Podpirajo usmeritev ministrstva, ki želi ločiti javno in zasebno zdravstvo, a predlagajo še več varovalk. Med drugim so prepričani, da predstojniki oddelkov javnih zdravstvenih ustanov ne bi več smeli delati pri drugih izvajalcih, namesto podjemnih pogodb pa za nagrajevanje zdravnikov, ki b ...