Popolna zapora Dunajske ceste tudi danes zvečer 24ur.com Ta in naslednji vikend nas zaradi dostave konstrukcije železniškega nadvoza, v nočnih urah čaka popolna zapora Dunajske ceste v Ljubljani. Zapora bo veljala za ves promet, vključno s pešci in kolesarji, vzpostavljena pa bo med Vilharjevo cesto in Trgom OF.

