Odprte so prijave za sodelovanje v Hackathonu: umetna inteligenci za družbene inovacij. Na tekmovanje se lahko prijavijo dijaki, študenti in mladi inovatorje, ki želijo uporabiti svoje znanje uporabe umetne inteligence za reševanje družbenih izzivov. Rok za prijavo ekip je 5. november, so sporočili organizatorji.