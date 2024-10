Bližnje srečanje Vinalesa in Bezzecchija, ki bi se lahko končalo tragično 24ur.com Sprint dirko razreda motoGP na stezi Phillip Island, gre za VN Avstralije, je zaznamovalo tudi grdo trčenje med Špancem Maverickom Vinalesom in Italijanom Marcom Bezzecchijem; slednji je tri kroge pred koncem pri zaviranju naredil napako in se zaletel v tekmeca. Oba sta padla, Italijana so z roba steze odnesli na nosilih, a po prvih informacijah iz bolnišnice v Melbournu poškodbe vendarle niso hu...

