Znano je kaj so črne kroglice, zaradi katerih so preventivno zaprli priljubljeno plažo v Sydneyu Svet 24 V torek so v Sydneyju zaprli dve priljubljeni plaži, potem ko je na obalo naplavilo skrivnostne črne kroglice, katerih izvor in škodljivost ni bila znana. Zdaj je plaža zopet odprta, znano pa je tudi kaj pravzaprav so kroglice, ni pa znano od kod prihajajo.



Več na Svet24.si

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Eva Irgl

Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić